النص الكامل لأحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات البرلمانية (مستند)

تنشر “فيتو” النص الكامل لأحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى بمجلس النواب 2025.

وننشر التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في 26 طعنا في 11 دائرة بالمرحلة الأولى وعدم قبول 100 طعن و4 طعون عدم اختصاص.



أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا بقبول 26 طعنا بواقع 11 دائرة وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 فيما قضت بعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة و4 طعون عدم اختصاص.

وجاء من بين هذه الدوائر

إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها

-إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة

إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج

إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا

إلغاء دائرة ابو قرقاص فى المنيا

إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها

إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

الغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها

إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

إلغاء الانتخابات فى إسنا في الأقصر وإعادة الانتخابات فيها

إلغاء الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:

* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.

* إلغاء جولة الإعادة.

* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.

