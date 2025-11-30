إغلاق 10 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بكرداسة وأوسيم

الأحد 30 نوفمبر 2025
تواصل أجهزة الأمن بـ محافظة الجيزة، حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.


وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إغلاق 10 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء في نطاق قسمي شرطة كرداسة واوسيم، إلى جانب ضبط 99 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات في شروط التعاقد.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها قوات أمن الجيزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بمخالفة قوانين الكهرباء.

وتستمر الحملة المكبرة في مختلف أقسام ومراكز شرطة الجيزة، في إطار تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة مناطق المحافظة.

 

ضبط 154 قضية مخدرات و210 قطع سلاح في حملة أمنية مكبرة بالجيزة

 

كما وجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة، بالاشتراك مع رؤساء مباحث والمراكز الموجودة بالمحافظة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط ١٥٤ قضية تجارة مواد مخدرة بإجمالي ١٨٨ متهما و٢١٠ قضايا سلاح.

تأتي هذه الحملات في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بالمحافظة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

txt

التحفظ علي 300 عبوة مبيدات زراعية في حملة بالفيوم

txt

أوقاف سوهاج تطلق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

محافظة الجيزة كرداسة واوسيم أمن الجيزة الجريمة

