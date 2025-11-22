الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالوايلي بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين

كيان تعليمي , فيتو
كيان تعليمي , فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص في منطقة الوايلي بالقاهرة، بعد تورطه في خداع راغبي الحصول على دورات تدريبية وشهادات مهنية.

 

تفاصيل الواقعة
بدأت المعلومات بورود شكاوى تفيد بقيام كيان تعليمي وهمي باستقطاب المواطنين من خلال إعلان دورات وشهادات غير معتمدة، قبل أن تتأكد التحريات من نشاط المتهم الذي استغل حاجة الشباب للعمل وروّج لشهادات مزيفة بزعم اعتمادها داخل مؤسسات وشركات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

الضبط والمضبوطات
عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان، وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته شهادات مزيفة منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام مستخدمة في عمليات الاحتيال.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية
بمواجهته، اعترف بارتكاب وقائع النصب بالاشتراك مع مالك الكيان لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب والاحتيال كيان تعليمي وهمي شهادات مزيفة وزارة الداخلية الوايلي

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية