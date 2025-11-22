ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالوايلي بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص في منطقة الوايلي بالقاهرة، بعد تورطه في خداع راغبي الحصول على دورات تدريبية وشهادات مهنية.

تفاصيل الواقعة

بدأت المعلومات بورود شكاوى تفيد بقيام كيان تعليمي وهمي باستقطاب المواطنين من خلال إعلان دورات وشهادات غير معتمدة، قبل أن تتأكد التحريات من نشاط المتهم الذي استغل حاجة الشباب للعمل وروّج لشهادات مزيفة بزعم اعتمادها داخل مؤسسات وشركات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

الضبط والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان، وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته شهادات مزيفة منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام مستخدمة في عمليات الاحتيال.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهته، اعترف بارتكاب وقائع النصب بالاشتراك مع مالك الكيان لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

