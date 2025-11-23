الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة إصابة 6 آخرين بمشاجرة في أكتوبر

قوات الامن، فيتو
قوات الامن، فيتو
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على ٤ أشخاص متهمين، بإصابة ٦ أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة اندلعت بين الطرفين بسبب نزاع على قطعة أرض في منطقة أكتوبر، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة، عبارة عن  شوم وفرد خرطوش.
 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بوقوع المشاجرة وانتقلت قوات الأمن، إلى مكان الواقعة وتمت السيطرة عليها.


وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية