الإثنين 24 نوفمبر 2025
إصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم في نشوب حريق بشقته

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في دائرة قسم شرطة أكتوبر،  نتج عنه إصابة صاحب الشقة بحروق من الدرجة الثانية ونفوق كلب، والذي تم نقله للمستشفى، فور وصول قوات الأمن برفقتها رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف فور تلقي بلاغ بالواقعة من غرفة عمليات النجدة.

 

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق نشب داخل الشقة بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل الشقة.

 ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد للوقوف على أسبابه.


وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بنشوب حريق داخل شقة في اكتوبر.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث،  وتم الفحص والتأكد من البلاغ وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية