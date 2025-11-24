الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة

انهيار عقار في الجيزة،
دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بفريق من الدفاع المدني، لإزالة أنقاض عقار بعد انهيار جزئي له، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

 

وتمكنت القوات من إنقاذ أسرتين كانتا تقيمان بذات العقار وذلك فور إخلائه من قبل قوات الأمن، وتم فرض كردون بمحيط العقار ومنع المارة من الاقتراب إليه، لعدم تعرضهم لأي أذى.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا، من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ يفيد بانهيار جزء من عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار الجزء الخلفي من العقار قاموا بإخلائه، من السكان وانقاذهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المنيا في 24 ساعة، حوادث مأساوية وتحذيرات مرورية وطقس خريفي متقلب

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

الجريدة الرسمية