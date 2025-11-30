الأحد 30 نوفمبر 2025
وليد صلاح الدين يدعم لاعبي الأهلي الدوليين قبل انطلاق كأس العرب

وليد صلاح الدين مدير
وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، فيتو
حرص وليد صلاح الدين مدير الكرة  بفريق الأهلي، على تدعيم لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين فى معسكر منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة فى كأس العرب، حيث تضم قائمة الفراعنة رباعي الأهلي؛ كريم فؤاد ومحمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك فى 11 ديسمبر المقبل، ثم يواجه سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولى
وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

