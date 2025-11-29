السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يتسلم تقريرًا شاملًا حول أحداث مباراة المغرب

طارق قنديل
طارق قنديل
18 حجم الخط

يسلم طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة بالأهلي في رحلة المغرب تقريرا شاملا بما حدث في مباراة الجيش الملكي المغربي أمس إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد الأحداث التي شهدها ملعب المباراة من اعتداءات على لاعبي الأهلي بالزجاجات الفارغة وبعض الأدوات الحادة. 

يبحث عشاق النادي الأهلي عن جدول ترتيب مجموعة الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية. 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. 

الأهلي في المركز الأول برصيد 4 نقاط

يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة

شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة

ويستعد مسؤولو النادي الأهلي للتقدم بشكوى رسمية اليوم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" تجاه حكم مباراة الجيش الملكي؛ بسبب عدم توفير الحماية الكافية للاعبي المارد الأحمر وما حدث من جماهير الجيش الملكي.

وقالت مصادر إن الشكوى ستكون متضمنة الفيديوهات التي شهدت الاعتداء على لاعبي الأهلي بالزجاجات الفارغة وبعض الأدوات الحادة واسقاط الكرات البديلة أكثر من مرة خلال سير المباراة وذلك للحفاظ على حقوق النادي. 

وحقق النادي الأهلي، تعادلًا مثيرًا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي طارق قنديل

مواد متعلقة

الأهلي يستعد لتقديم شكوى إلى الكاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي

رباعي الأهلي من المغرب إلى الدوحة مباشرة للانضمام لمنتخب مصر بكأس العرب

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

سعر السمك اليوم، بشرى جديدة عن البلطي وارتفاع الجمبري 30 جنيها

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والتين وارتفاع العنب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية