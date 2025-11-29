توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات خمس أيام

18 حجم الخط

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب المدير الفني منح لاعبي الفريق راحة لمدة خمسة أيام، وذلك عقب عودة الفريق من المغرب صباح اليوم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم ١١ ديسمبر المقبل.

ووصلت بعثة المارد الأحمر إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي بنتيجة ١-١ في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توجهت مباشرة من ملعب مولاي الحسن الذي استضاف مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مطار الرباط؛ لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

واستغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات وصولا إلى مطار القاهرة.

