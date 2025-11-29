السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

أهلي 2009
أهلي 2009
18 حجم الخط

 حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، فوزًا كبيرًا على إسكولا فيرشافيا البولندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عاما. 

تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وإحدى الشركات، وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية. 

مباراة أهلي 2009 وإسكولا فيرشافيا البولندي 

  افتتح مهند عبد النبي التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف مالك فتحي الهدف الثاني للأهلي بعد كرة مرتدة من يد الحارس البولندي، قبل أن يختتم محمد شادي ثلاثية فوز «أهلي 2009» بمهارة رائعة بعدما راوغ الحارس وسدد في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0. 

مجموعات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 17 عاما

 وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي: 

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

 المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

 المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي إسكولا فيرشافيا شركه الاهلي لكرة القدم بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عاما

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.. منتخب مصر يصل إلى الدوحة للمشاركة بكأس العرب..إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

في مباراة شهدت أحداث شغب، الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا (فيديو وصور)

جماهير الجيش الملكي ترمي لاعبي الأهلي بآلات حادة (فيديو)

إصابة تريزيجيه في الرأس بعد إلقاء زجاجات من جماهير الجيش الملكي

مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

تريزيجيه يتعادل للأهلي أمام الجيش الملكي

الأهلي يواصل البحث عن التعادل أمام الجيش الملكي بعد مرور 60 دقيقة

جماهير الجيش الملكي ترفع لافتة مؤثرة لتكريم شهداء الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية