بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

18 حجم الخط

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، فوزًا كبيرًا على إسكولا فيرشافيا البولندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عاما.

تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وإحدى الشركات، وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

مباراة أهلي 2009 وإسكولا فيرشافيا البولندي

افتتح مهند عبد النبي التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف مالك فتحي الهدف الثاني للأهلي بعد كرة مرتدة من يد الحارس البولندي، قبل أن يختتم محمد شادي ثلاثية فوز «أهلي 2009» بمهارة رائعة بعدما راوغ الحارس وسدد في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0.

مجموعات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 17 عاما

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.