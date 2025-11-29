ثلاثي الأهلي يحصلون على إذن بالبقاء في المغرب

18 حجم الخط

حصل الثلاثي أشرف بن شرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان على إذن من الجهاز الفني للبقاء في المغرب عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة ييس توروب بعد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام قبل استئناف التدريبات، استعدادًا لمواجهة إنبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

كما يطير الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان خلال ساعات من المغرب الى قطر للانضمام إلى معسكري منتخبي المغرب وتونس على الترتيب للمشاركة في كأس العرب

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب، بعد خوض مواجهة الجيش الملكي التي انتهت بالتعادل، ليبدأ الجهاز الفني التحضير للمرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة الراحة.

