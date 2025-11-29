السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثلاثي الأهلي يحصلون على إذن بالبقاء في المغرب

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
18 حجم الخط

حصل الثلاثي أشرف بن شرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان على إذن من الجهاز الفني للبقاء في المغرب عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة ييس توروب بعد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام قبل استئناف التدريبات، استعدادًا لمواجهة إنبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

كما يطير الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان خلال ساعات من المغرب الى قطر للانضمام إلى معسكري منتخبي المغرب وتونس على الترتيب للمشاركة في كأس العرب 

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب، بعد خوض مواجهة الجيش الملكي التي انتهت بالتعادل، ليبدأ الجهاز الفني التحضير للمرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة الراحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي اشرف بن شرقي أشرف داري محمد علي بن رمضان

مواد متعلقة

الأهلي يرسل تقريرا طبيا إلى المنتخب المغربي بشأن إصابة بن شرقي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام الجيش الملكي

جيس توروب: كنا نعلم صعوبة المباراة وحذرت من عدم وجود تقنية "الفار"

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء محمد علي بن رمضان

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

توقعات بتراجع المحصول القادم، خبير يكشف كارثة زراعية في مصر تهدد الفلاح بترك أرضه

تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية