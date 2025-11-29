إصابة 3 أشخاص والبحث عن رابع في انقلاب سيارة داخل ترعة الرمادي بإسنا

18 حجم الخط

شهدت منطقة إسنا جنوب محافظة الأقصر حادثًا مأساويًا بعد سقوط سيارة أجرة ركاب داخل ترعة الرمادي، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح وكسور، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن شخص رابع يُرجّح سقوطه مع السيارة لحظة الحادث.

بداية البلاغ وسقوط السيارة بالترعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة أجرة داخل ترعة الرمادي التابعة لمركز إسنا، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

نقل المصابين واستكمال البحث

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن الراكب الرابع المفقود داخل الترعة حتى الآن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات انقلاب السيارة وأسباب سقوطها في المياه.

