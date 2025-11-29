السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص والبحث عن رابع في انقلاب سيارة داخل ترعة الرمادي بإسنا

انقلاب سيارة أجرة
انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة الرمادي بإسنا
18 حجم الخط

شهدت منطقة إسنا جنوب محافظة الأقصر حادثًا مأساويًا بعد سقوط سيارة أجرة ركاب داخل ترعة الرمادي، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح وكسور، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن شخص رابع يُرجّح سقوطه مع السيارة لحظة الحادث.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تاجر استولى على قيمة حاويتي ألعاب أطفال من صينى الجنسية

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات بالمحافظات

 بداية البلاغ وسقوط السيارة بالترعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة أجرة داخل ترعة الرمادي التابعة لمركز إسنا، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

نقل المصابين واستكمال البحث

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن الراكب الرابع المفقود داخل الترعة حتى الآن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات انقلاب السيارة وأسباب سقوطها في المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث إسنا انقلاب سيارة أجرة ترعة الرمادي إصابة مواطنين الإنقاذ النهرى مستشفي طيبة التخصصي الأقصر

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تاجر استولى على قيمة حاويتي ألعاب أطفال من صينى الجنسية

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات بالمحافظات

القبض على سائق ميكروباص تسبب في وفاة فتاة وإصابة أخرى بالبدرشين

القبض على سائق نقل لسيره عكس الاتجاه على الأوتوستراد بالقاهرة

ضبط أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية فى أسيوط

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب بالإسكندرية

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة مسلحة بعد تداول فيديو إطلاق نار بأكتوبر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

يوفنتوس يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام كالياري

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

من القرآن والسنة، ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف

ليلة صوت القرآن، الحلقة السادسة من “دولة التلاوة”(بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية