صحة سوهاج تناقش خطة تشغيل مستشفى ساقلتة المركزي بعد التطوير

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج
التقى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت مع  الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي، لمناقشة الوضع الصحي العام بجميع مستشفيات المحافظة، والتي تشهد طفرة ملحوظة على مستوى التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ اللقاء باستعراض خطة التشغيل للمستشفى المركزي بساقلتة بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل، حيث وجه الدكتور وكيل الوزارة بسرعة توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لضمان بدء التشغيل المبدئي والتجريبي بكفاءة تليق بالمواطن السوهاجي وتضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة.

كما تم مناقشة  ملف الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث شدد دويدار على ضرورة المتابعة الدقيقة لتوافرها بكميات كافية، وبالأخص أدوية الأنسولين وأدوية القلب وغيرها من الأصناف الحيوية المرتبطة بحالات الطوارئ والأمراض المزمنة.

وفي إطار رفع جاهزية المستشفيات، وجه وكيل الوزارة بضرورة المتابعة اليومية للأجهزة الطبية وصيانتها الدورية من خلال المتخصصين، بالإضافة إلى التأكد الدائم من سلامة مصادر الكهرباء البديلة وصيانتها المستمرة لضمان جاهزيتها وقت الحاجة دون أي أعطال مفاجئة.

كما أكد دويدار على التوسع في التعاقد مع التخصصات الطبية الحيوية التي تحتاجها المستشفيات لتعزيز منظومة العمل وتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين على مدار الساعة.

وثمّن دويدار الجهود الكبيرة المبذولة من جميع العاملين بمستشفيات المحافظة، مؤكدًا أن ما يتحقق من تطوير هو ثمرة تعاونهم وإخلاصهم في العمل وكذلك مجهودات الإدارة العامة للطب العلاجي بالمتابعة المستمرة للعمل داخل المستشفيات.

