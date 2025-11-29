فودين يتفوق على بيكهام ويايا توريه برقم مميز في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزمثير على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز السيتي هدفه الأول مبكرا عن طريق فيل فودين في الدقيقة 1، قبل أن يضيف المدافع جفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 91 سجل فودين ثالث أهداف السيتي والهدف الثاني له ليمنح فريقه الفوز.

وجاء هدفي ليدز يونايتد عن طريق كالوم ليوين في الدقيقة 49، نميتشا في الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 11 نقطة حيث يتواجد في المركز الثامن عشر.

فيل فودين يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي

سجل فيل فودين الآن أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (65) أكثر من دافيد بيكهام ويايا توريه (كلاهما 62)، متجاوزًا اثنين من أفضل اللاعبين في مانشستر.

كما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مانشستر سيتي لم يتلق أي هزيمة أمام الفرص الصاعدة في البريميرليج في آخر 25 مباراة، حيث فاز في 23 وتعادل مرتين.

