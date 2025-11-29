السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فودين يتفوق على بيكهام ويايا توريه برقم مميز في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزمثير على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز السيتي هدفه الأول مبكرا عن طريق فيل فودين في الدقيقة 1، قبل أن يضيف المدافع جفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 91 سجل فودين ثالث أهداف السيتي والهدف الثاني له ليمنح فريقه الفوز.

وجاء هدفي ليدز يونايتد عن طريق كالوم ليوين في الدقيقة 49، نميتشا في الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 11 نقطة حيث يتواجد في المركز الثامن عشر.

فيل فودين يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي

سجل فيل فودين الآن أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (65) أكثر من دافيد بيكهام ويايا توريه (كلاهما 62)، متجاوزًا اثنين من أفضل اللاعبين في مانشستر.

كما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مانشستر سيتي لم يتلق أي هزيمة أمام الفرص الصاعدة في البريميرليج في آخر 25 مباراة، حيث فاز في 23 وتعادل مرتين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي ليدز يونايتد ليدز الدوري الانجليزي فريق مانشستر سيتي

مواد متعلقة

نجم ليفربول: أهداف محمد صلاح كانت تخفي الكثير من مشاكل النادي

نجم ليفربول يكشف الشروط والتوقيت المناسب لرحيل آرني سلوت

مركز محزن لـ ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 12

مفاجأة، جوارديولا يفتح الباب أمام رحيل هالاند عن مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

كهرباء الإسماعيلية يطيح بالاتحاد السكندري من كأس مصر بهدف نظيف

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية