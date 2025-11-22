مفاجأة، جوارديولا يفتح الباب أمام رحيل هالاند عن مانشستر سيتي

18 حجم الخط

أثار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جدلا واسعا بحديثه عن لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند، وعدم معرفته بمستقبله مع الفريق، في ظل تقارير تربطه دائما بالرحيل رغم تحقيقه أرقاما قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يستعد لانتزاع رقم آلان شيرر

وقد يتمكن هالاند من انتزاع أحد أرقام آلان شيرر القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي معقله شخصيًا، الليلة، فإذا سجّل النجم النرويجي لمصلحة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك"، فسيصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليج.

وحتى لو أصبح نيوكاسل ثالث فريق فقط خلال 21 مباراة مع النادي والمنتخب ينجح في إيقاف هالاند هذا الموسم، فإن حذف اسم شيرر من هذه الصفحة في سجلات التاريخ ليس إلا مسألة وقت، فقد احتاج شيرر إلى 124 مباراة للوصول إلى الهدف رقم 100، فيما سيخوض هالاند مباراته رقم 109 في الدوري اليوم السبت.

هذا يعني أن أمام هالاند حتى مباراة فولهام على ملعب الاتحاد في 11 فبراير المقبل ليحرز الهدف الذي يحتاجه لتحطيم الرقم، وبحسب معدل تهديفه الحالي، فإن هالاند سيكون قد تجاوز حاجز الـ100 هدف بفترة طويلة قبل أن يفتح هدايا عيد الميلاد.

لكن هذا ليس الرقم القياسي الوحيد للنجم السابق آلان شيرر الذي يضعه هالاند نصب عينيه، فقد اعترف النجم النرويجي في وقت سابق من هذا الشهر بأن الرقم القياسي للمهاجم السابق لنيوكاسل، وهو 260 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يُعد من الأرقام القليلة التي يعرفها عن ظهر قلب، وإذا استمر في تنفيذ عقده الممتد لتسع سنوات مع مانشستر سيتي، فإنه سيحطّم هذا الرقم بلا شك.

جوارديولا لا يعرف مستقبل هالاند

وأكد جوارديولا أنه يعجب دائمًا باللاعبين الذين يصنعون الأرقام لسنوات طويلة، وليس لموسم أو موسمين فقط. فهذا يعني قدرة على الصمود، والوجود، والعطاء موسمًا بعد موسم.

وتابع: "هؤلاء لا يسجلون الأهداف في موسم واحد فقط، بل يستمرون لسنوات، وهذا يتطلب تركيزًا هائلًا، واحترافية كبيرة، وحبًّا للعبة.. أعتقد أن وجود هالاند في نفس دائرة المقارنة مع آلان شيرر أمر جيد لكليهما".

وأضاف بيب: لا تحتاج إلى معرفة الرياضيات لتدرك أنه إذا بقي لفترة طويلة، وحافظ على هذا المعدل، فسوف يقترب من هاري كين وآلان شيرر، هذا أمر مؤكد، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل.



