مركز محزن لـ ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 12

تلقى نادي مانشستر يونايتد هزيمة على يد ضيفه إيفرتون بهدف دون رد، مساء أمس الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل كيرنان هال هدف اللقاء لمصلحة إيفرتون في الدقيقة 29 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

نتائج الجولة 12 في الدوري الإنجليزي

وشهدت الجولة هزيمة مريرة لفريق ليفربول حامل اللقب على أرضه أمام نوتنغهام فورست بهدف، بجانب خسارة مانشستر سيتي على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة 12

1. آرسنال (29 نقطة)

2. تشيلسي (23 نقطة)

3. مانشستر سيتي (22 نقطة)

4. أستون فيلا (21 نقطة)

5. كريستال بالاس (20 نقطة)

6. برايتون (19 نقطة)

7. سندرلاند (19 نقطة)

8. بورنموث (19 نقطة)

9. توتنهام (18 نقطة)

10. مانشستر يونايتد (18 نقطة)

11. إيفرتون (18 نقطة)

12. ليفربول (18 نقطة)

13. برينتفورد (16 نقطة)

14. نيوكاسل (15 نقطة)

15. فولهام (14 نقطة)

16. نوتنجهام فورست (12 نقطة)

17. وست هام (11 نقطة)

18. ليدز يونايتد (11 نقطة)

19. بيرنلي (10 نقاط)

20. وولفرهامبتون (نقطتان)



