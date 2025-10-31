افتتاح المتحف المصري الكبير، أوقاف الإسماعيلية تُعرف الأطفال بتاريخ وطنهم ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

افتتاح المتحف المصري الكبير، نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، زيارات ميدانية لطلاب البرنامج التثقيفي للطفل ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، وذلك بتوجيهات مؤكدة من فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

إدارة أوقاف القنطرة شرق

وشملت تلك الزيارات جولة ميدانية نظّمتها إدارة أوقاف القنطرة شرق إلى موقع تبة الشجرة، كما نظمت إدارة أوقاف الإسماعيلية زيارة لمتحف قناة السويس، وقامت إدارة أوقاف القصاصين بزيارة برج محمد علي باشا المعروف بـ طابية عرابي.

جانب من الجولات،فيتو

قيمة تاريخ الوطن

وخلال الزيارات، أكّد الأئمة للأطفال المرافقين مكانة مصر وواجب الانتماء إليها والدفاع عنها بكل السبل.



وأشار الأئمة إلى أن هذه المعالم التاريخية شاهدة على عظمة مصر التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ، وأن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني، مع التأكيد على أهمية حسن التعامل مع السائحين الذين يزورونها من مختلف دول العالم.

وعلى صعيد آخر، شاركت وزارة الأوقاف في ورشة عمل بعنوان: «متابعة استراتيجية الصحة الواحدة للتواصل بشأن الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية»، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، بمشاركة ممثلين عن وزارات: الأوقاف، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، إلى جانب هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).



الجهود المشتركة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتعزيز الوعي المجتمعي

جاء تنظيم الورشة في إطار تكامل الجهود الوطنية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي والإعلامي بهذه المخاطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بضرورة التكاتف مع المؤسسات الوطنية لنشر الوعي الصحي والمجتمعي، وتماشيًا مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتطوير آليات التواصل والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتطبيق نهج «الصحة الواحدة»، في ضوء الجهود المشتركة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية؛ لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة المخاطر الصحية.

تطبيق نهج الصحة الواحدة لتحقيق الأمن الصحي والغذائي والبيئي

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار - المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة ناقشت آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، واستعرضت أدوار الجهات الشريكة، مشددًا على أهمية تطبيق نهج الصحة الواحدة لتحقيق الأمن الصحي والغذائي والبيئي، وأهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القطاعات المختلفة لتفعيل الاستراتيجية من خلال التواصل الفعال بشأن الميكروبات المقاومة، مع الإشارة إلى جهود الإدارة العامة للصحة الواحدة في رفع الوعي بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن بلال - مدير الإدارة العامة للصحة الواحدة، أن مواجهة خطر مقاومة المضادات الميكروبية تمثل أولوية وطنية تستلزم تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات الصلة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وسلامة المواطنين.

