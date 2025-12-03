رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

18 حجم الخط

دخل سالم الدوسري قائد فريق الهلال، في منافسة جديدة مع نجوم الدوري السعودي للمحترفين على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط المقدمة من جلوب سوكر 2025.

وتعد جوائز جلوب سوكر واحدة من أهم الأحداث السنوية في عالم كرة القدم، حيث يجتمع في دبي نجوم الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم، من لاعبين ومدربين وأندية، ليحتفلوا بأبرز الإنجازات خلال العام.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

وكشفت الصفحة الرسمية لجلوب سوكر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن القائمة النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء.

وشهدت القائمة النهائية، تواجد كل من: سالم الدوسري، بجانب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، والفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة)، بالإضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز، جناح أهلي جدة.

ومن المقرر أن يتم التصويت على الموقع الرسمي لجلوب سوكر خلال الفترة من 3 ديسمبر الجاري حتى 11 من الشهر ذاته، حيث يجمع التصويت بين الجمهور ولجنة التحكيم الخاصة بالجوائز لتحديد الفائزين في مختلف الفئات.

وتمنح اللجنة المنظمة للجوائز هذا العام 15 جائزة رئيسية، منها 9 فئات يحق للجمهور المشاركة فيها مباشرة عبر التصويت، ما يعكس دمج الرأي الجماهيري مع التقييم الاحترافي في اختيار الأفضل.

موعد حفل جوائز جلوب سوكر

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر في فندق "أتلانتس ذا رويال" بمدينة دبي، بمشاركة كبار الشخصيات الرياضية والإعلامية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضور نجوم كرة القدم البارزين من مختلف أنحاء العالم، ليشكل الحدث منصة تجمع بين الاحتفاء بالإنجازات الرياضية والتفاعل الإعلامي الكبير.

