تجديد حبس سيدة وزوج شقيقتها لإقامتهما علاقة غير شرعية بالصف

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سيدة وزوج شقيقتها لإقامتهما علاقة غير شرعية بالصف، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

واستمعت النيابة إلى أقوال نجل السيدة والذي يبلغ من العمر 12 عاما، والشاهد على الواقعة والذي أفاد بأنه شاهد والدته بين أحضان زوج خالته في غرفة نوم والده وعلى سريره، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

القبض على المتهمين بالجيزة 

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل برفقته نجله 12 سنة، يتهم فيه زوجته وزوج شقيقة زوجته بوجود علاقة عاطفية بينهما ورؤية نجله لوالدته وزوج خالته في وضع مخل داخل شقته بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بوجود علاقة غير شرعية بينهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

