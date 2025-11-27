الخميس 27 نوفمبر 2025
حجز 5 أشخاص بتهمة ضرب وسحل سائق بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز 5 أشخاص سحلوا سائقا وقاموا باحتجازه والتعدي عليه بالضرب بسبب قيامه ببيع توك توك ملكهم دون علمهم في الطالبية، وذلك 24 ساعة على ذمة التحريات. 

القبض علي المتهمين بالجيزة 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الطالبية بحضور ربة منزل وبصحبتها شقيقها، 30 سنة، سائق توك توك، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحررت محضرا باحتجاز شقيقها والتعدى عليه من قبل 5 أشخاص بسبب خلافات بينهم.

تمكنت مباحث الطالبية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب قيام المجنى عليه ببيع التوك توك الذى يعمل عليه ملكهم دون علمهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجريدة الرسمية