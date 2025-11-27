الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظات

تجديد حبس صاحب معرض سيارات بتهمة هتك عرض فتاة من ذوي الهمم بطوخ

حبس صاحب معرض، فيتو
حبس صاحب معرض، فيتو
أمرت نيابة طوخ بـ محافظة القليوبية، بتجديد حبس صاحب معرض سيارات بإحدى قرى مركز طوخ لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة المواعيد القانونية اللازمة للتجديد، وذلك في واقعة اتهامه بهتك عرض فتاة من ذوي الهمم.

اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في القليوبية

تحرير محضر ضد مرشح مستقل بسبب خرق الصمت الانتخابى في القليوبية

 

بلاغ بتعدٍ جنسي على فتاة من ذوي الهمم بطوخ 

تلقت إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، برئاسة اللواء محمد السيد، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغًا من المواطن أ.م.أ، يفيد فيه بقيام صاحب معرض سيارات يُدعى أ.م.أ، 38 عامًا، بالتعدي جنسيًا على نجلته أ.أ.م، 17 عامًا، طالبة بالمدرسة الفنية – دمج، من ذوي الهمم، وتولى اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، متابعة الواقعة.

وبحسب أقوال والد المجني عليها القليوبية، فإن ابنته تعرضت للتهديد والاعتداء أكثر من مرة، حيث هددها المتهم بالذبح في أول واقعة، قبل أن يكرر تعديه عليها خلال ترددها على المكان مع جدتها.

وأضاف الأب أن الأسرة لم تعلم بالجريمة إلا بعد شعور ابنته بحالة صحية سيئة.

ضبط متهم بالتعدي علي طفلة بالقليوبية 

وبإجراء التحريات، بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ القليوبية تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الاجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وحرر المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ، وتم عرضه على النيابة العامة.

