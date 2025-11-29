6 وصفات من الشوربة لتقوية المناعة في الشتاء

18 حجم الخط

وصفات من الشوربة، تقوي المناعة في الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة في موسم الشتاء، يصبح الاهتمام بتقوية جهاز المناعة ضرورة أساسية لتجنّب نزلات البرد المتكررة والإنفلونزا.



ومن أفضل الطرق الطبيعية لدعم المناعة تناول الشوربات الساخنة الغنية بالخضروات، والأعشاب، والبهارات التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن وترفع من مستوى الطاقة.





الشوربات تعتبر وسيلة علاجية غذائية، خاصة إذا تم إعدادها بمكونات مضادة للفيروسات والبكتيريا ومحفزة لعمل جهاز المناعة.





1. شوربة العدس بالكمون والثوم: سلاح الشتاء لمقاومة الأمراض

شوربة العدس

تُعد شوربة العدس من أكثر الوجبات الشتوية قوة وفعالية في رفع المناعة، نظرًا لغناها بالبروتين النباتي والحديد والألياف. إضافة الثوم والكمون يجعلها مضادًا طبيعيًا للالتهابات.

المكونات: كوب عدس أصفر، بصلة مفرومة، 4 فصوص ثوم، جزرة، بطاطسة، ملعقة كمون، ملح وفلفل، ملعقة زيت.

طريقة التحضير: تُشوّح البصلة مع الثوم والزيت، ثم تضاف الخضار والعدس والماء. يُترك الخليط حتى ينضج، ثم يُضرب في الخلاط ويُضاف الكمون.

هذه الشوربة تساعد الجسم على مقاومة البرد، وتمدّه بالطاقة، كما تحسّن الهضم وتخفف أعراض القولون.





2. شوربة الدجاج بالأعشاب: وجبة مريحة ورافعة للمناعة

شوربة الدجاج

شوربة الدجاج تُصنَّف كعلاج طبيعي منذ مئات السنين، فهي تحتوي على معادن تقوّي الجسم، بينما يساهم البخار الناتج عنها في فتح الجيوب الأنفية.

المكونات: قطع دجاج بدون جلد، بصلة، 2 جزر، كرفس، كرات، ثوم، ورق لورا، زنجبيل طازج، ملح وفلفل.

التحضير: يتم غلي الدجاج مع الخضروات والتوابل، ثم إزالة الشوائب حتى تصبح الشوربة صافية.

وجود الزنجبيل يجعلها مضادة للميكروبات، بينما يرفع الكرفس والكرات القيمة الغذائية، في وقت يقدم الدجاج بروتينًا يعزز تجدد خلايا المناعة.

3. شوربة الخضار بالزنجبيل والكركم: مضاد طبيعي للالتهابات

شوربة الخضار

هذه الوصفة تعتمد على خضروات ملونة غنية بمضادات الأكسدة مثل الجزر، الفاصوليا الخضراء، البطاطس، الكوسة، والبازلاء. إضافة الكركم يجعل الشوربة قوية بفضل مادة "الكركمين" ذات التأثير المضاد للفيروسات.

الطريقة: تُقطع الخضروات وتُطهى في ماء مغلي مع قطعة زنجبيل طازج ونصف ملعقة كركم. يمكن إضافة ملعقة شوفان لزيادة القيمة الغذائية.

هذه الشوربة تعمل على تخفيف الالتهاب، وتحسين حالة الجسم العامة، وتدفئة المعدة في أيام البرد القارس.

4. شوربة الطماطم بالريحان والثوم: غنية بمضادات الأكسدة

شوربة الطماطم

الطماطم تحتوي على نسبة كبيرة من مادة "الليكوبين" التي تقوي المناعة وتحمي الخلايا من التلف. إضافة الريحان والثوم يجعل الشوربة مضادة للجراثيم.

المكونات: طماطم طازجة، بصلة، ملح، فلفل، ريحان، ثوم، ملعقة زيت زيتون.

التحضير: تُسلق الطماطم ثم تُخلط مع باقي المكونات، وتُترك لتغلي قليلًا.

هذه الشوربة مثالية لمن يعانون من ضعف المناعة أو الإرهاق المزمن.

5. شوربة القرع العسلي بالقرفة والزنجبيل: دفء ومناعة معًا

شوربة القرع

القرع العسلي غني بفيتامين A المهم جدًا لسلامة الجهاز المناعي، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية.

القرفة والزنجبيل يساعدان في رفع حرارة الجسم وتحسين الدورة الدموية.

طريقة التحضير: يُسلق القرع مع بصلة صغيرة، ثم يُضرب في الخلاط ويُعاد للحرارة مع رشة قرفة وملعقة صغيرة زنجبيل.

6. شوربة المشروم بالكريمة الخفيفة: بروتين طبيعي يعزز الخلايا الدفاعية

شوربة المشروم

المشروم مصدر غني بفيتامين D الذي يرفع المناعة، خاصة في الشتاء مع قلة التعرض للشمس.

لتحضير الشوربة:

المكونات: مشروم طازج، بصلة، ثوم، مرق خضار، ملعقة دقيق، حليب أو كريمة خفيفة.

الفائدة: تمنح الجسم دفئًا وطاقة، وتحسّن عمل الجهاز التنفسي بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر.

الشوربات الشتوية تعد وسيلة طبيعية لحماية الجسم من الأمراض ودعم المناعة دون الحاجة للمكملات.



وإدخال هذه الوصفات إلى نظامك الغذائي خلال الشتاء يضمن لك صحة أفضل، طاقة أعلى، وقدرة أكبر على مقاومة العدوى.

اختاري الوصفة التي تناسبك وكرريها خلال الأسبوع للحصول على أفضل نتائج، خاصة في الأيام الباردة أو عند الشعور بالإرهاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.