بعثة بيراميدز تشاهد مباراة المصري وزيسكو في زامبيا

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
مباراة زيسكو والمصري، حرصت بعثة نادي بيراميدز المتواجدة في مدينة ندولا بزامبيا على حضور مباراة النادي المصري ونظيره نادي زيسكو يونايتد، من أجل دعم ومؤازرة شقيقه المصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء غد السبت،  باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 

وتتواجد بعثة ناديي بيراميدز والمصري في فندق واحد بمدينة ندولا، حيث أدت البعثتان صلاة الجمعة معا في فندق الإقامة. 

وتأكيدا على العلاقات الطيبة والأخوية، حرصت إدارة بعثة بيراميدز في زامبيا وكذلك الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على حضور مباراة المصري وزيسكو لتأكيد الدعم، ومساندته من أجل تحقيق الفوز خارج الأرض. 

مباراة زيسكو والمصري 

ويلتقي الان فريق المصري البورسعيدي نظيره زيسكو يونايتد الزامبي  ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية. 

