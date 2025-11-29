فرق وشركات الكيبوب تتبرع بملايين الدولارات لإغاثة ضحايا حريق هونج كونج المأساوي

18 حجم الخط

سارعت الفرق والشركات الكبرى في عالم الكيبوب، بالإضافة إلى منظمي حفل جوائز "MAMA 2025"، بتقديم تبرعات ضخمة لمساعدة ضحايا حرائق هونج كونج المأساوية التي اندلعت مؤخرا.

وكشفت تقارير أمس الجمعة 28 نوفمبر أن شركة CJ ENM، الجهة المنظمة لـ “MAMA Awards”، عن تبرعها بمبلغ 3.8 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي، لصندوق الإغاثة الذي أنشأته حكومة هونج كونج، ومن المقرر تخصيص هذا المبلغ لمساعدة المتضررين وعائلات الضحايا.

وانضمت كبرى شركات الكيبوب لجهود الإغاثة حيث تبرعت كل من SM Entertainment وYG Entertainment بمبلغ 1 مليون دولار هونج كونج لكل منهما، وجهت SM تبرعها إلى الصليب الأحمر في هونج كونج، بينما خصصت YG تبرعها لجهود الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار.

كما قدمت JYP Entertainment تبرع بقيمة 2 مليون دولار هونج كونج حوالي 256,900 دولار أمريكي لمنظمة “World Vision Hong Kong” التي تقدم الإغاثة الطارئة.

وفي مساهمة جماعية، قدمت ستة فروع تابعة لشركة HYBE تبرعًا إجماليًا بلغ 2.66 مليون دولار هونج كونج حوالي 341,667 دولار أمريكي لصناديق الإغاثة من الكوارث في هونغ كونغ.

مشاركة الفرق الفنية بتبرعات فردية

توالت التبرعات أيضا من الفرق والفنانين بشكل فردي، حيث تبرع كل من فرقة Stray Kids، والفنان جاكسون وانغ من GOT7، وفرقة Super Junior بمبلغ 1 مليون دولار هونج كونج لكل منهم.

كما قدمت فرقة aespa تبرع بقيمة 500,000 دولار هونج كونج، بينما تبرعت كل من RIIZE وWayV بمبلغ 250,000 دولار هونج كونج لكل منهما، وتبرعت فرقة EXO-CBX بمبلغ 500,000 دولار هونج كونج، في حين تبرعت KickFlip بمبلغ 100,000 دولار هونج كونج لمنظمة "World Vision Hong Kong".

وشهدت القائمة تبرع فرق IVE، وTWS، وBOYNEXTDOOR بمبلغ 500,000 دولار هونج كونج لكل منهم، فيما تبرعت فرقة I-dle بمبلغ 1 مليون يوان صيني.

حريق "وانغ فوك كورت"

يُذكر أن حرائق هونج كونج بدأت يوم 26 نوفمبر، وتسببت في دمار واسع بعد أن شملت عدة مبانٍ سكنية شاهقة، وتؤكد الأرقام الحالية وفاة أكثر من 128 شخص، مع استمرار فقدان المئات، ويجري العمل حتي الأن لتقديم المساعدة للمتضررين

