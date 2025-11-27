الخميس 27 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تعديلات في جدول حفل جوائز "MAMA" حدادا على ضحايا حريق "وانغ فوك كورت"

حفل توزيع جوائز MAMA،
حفل توزيع جوائز MAMA، فيتو
18 حجم الخط

قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز MAMA لعام 2025 اعتماد طابع أكثر وقارا حدادا على أرواح الضحايا الذي رحلوا عن عالمنا مساء أمس في هونغ كونغ بمبنى "وانغ فوك كورت" بتاي بو.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع طارئ عقده المسؤولون، حيث تم التأكيد على أن حفل توزيع الجوائز، الذي يعد من أبرز الأحداث المرتقبة في عالم الكيبوب ويعود إلى هونغ كونغ بعد غياب سبع سنوات، سيمضي قدما في موعده المقرر يومي 28 و29 نوفمبر.

تغييرات في جدل حفل MAMA حدادًا على ضحايا هونغ كونغ

وناقش الفريق المنظم تعديل فقرات الحفل ليصبح تركيزه منصب على "تقديم العزاء ومواساة أسر ضحايا الحريق"، حيث من المقرر تعديل تصاميم المسرح وإجراءات العروض الفنية للحفاظ على الحساسية اللازمة.

وذلك من خلال إلغاء تأثيرات اللهب والمؤثرات الخاصة واسعة النطاق من جميع العروض، بالإضافة لإلغاء السجادة الحمراء التي كانت مقررة ليوم غد، وإضافة دقيقة صمت في مستهل الحفل.

وفي سياق متصل، نفت الجهة المنظمة الشائعات التي ترددت حول احتمال انسحاب النجمين العالميين ميشيل يوه تشو كينج وتشو يون فات، وأكدت لصحيفة "سينغ تاو ديلي" أن الممثلين الشهيرين سيحضران الحفل بصفتهما مقدمي جوائز كما كان مخطط له.

كما أشارت التقارير إلى أن أداء فرقة الفتيات MEOVV لأغنية "Burning Up" قد يلغى بسبب المخاوف المتعلقة بكلمات الأغنية، وعلى الرغم من أن العرض سيسجل وفقا للخطة الموضوعة، فإنه سيعرض في تاريخ لاحق.

تباين ردود فعل الجمهور على استمرار الحفل

وجاءت ردود أفعال مستخدمي الإنترنت الكوريين متباينة؛ ففي حين طالب الكثيرون بإلغاء حفل "MAMA" بالكامل في ضوء الحريق الخطير، أشار آخرون إلى ضرورة أخذ الخسائر المالية بعين الاعتبار بالنسبة للجمهور القادم من الخارج فيما يخص حجوزات الطيران والفنادق بالاضافة للخسائر التي ستتعرض لها هونغ جونغ لكون الحدث منظم من قبل هيئة السياحة التي استثمرت ما يقارب 3.4 مليار أمريكي للترويج للمدينة من خلال أكبر حفل جوائز موسيقية بآسيا.

