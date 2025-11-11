ستراي كيدز وHUNTR/X، أبرز عروض حفل جوائز "MAMA" لعام 2025

18 حجم الخط

أقيم العرض الصحفي الأول لحفل توزيع جوائز MAMA لعام 2025 مساء أمس، والذي قدم خلاله بارك تشان ووك، رئيس قسم المؤتمرات، والمنتجان لي يونغ جو وما دو شيك، مفاجآت حفل هذا العام والمراحل الخاصة به.

في الفصل الأول في 28 نوفمبر، سيقدم فريق "World of Street Woman Fighter" BUMSUP مرحلة خاصة مع ظهور مفاجئ للمضيف بارك بو غوم، ومن المقرر عرض أعضاء BOYNEXTDOOR وCORTIS وTREASURE مرحلة تعاونية لأغنية 1TYM "Let's Sing and Dance Together".

في الفصل الثاني، تقدم الممثلة كيم هي سو وفيليكس من ستراي كيدز "عرضا يحمل رسالة"، بينما يبتكر سونج هان بين من زيروبايسون والراقصة كيوكا مرحلة ذات طابع خاص.

بالإضافة لذلك، وكجزء من التعاون بين جوائز MAMA و"KPop Demon Hunters"، يعيد فنانو الكيبوب تمثيل عروض SajaBoys وHUNTR/X. ويتم الانتهاء من تشكيلة الأعضاء لهذه المراحل الخاصة قريبا.

كما يشهد حفل جوائز MAMA لهذا العام أول أداء لفرقة "BOYS II PLANET" ALPHA DRIVE ONE بعد تشكيلها، ويقدم فريق الكيبوب العالمي Stray Kids أول أداء "ضخم" لأغنيتهم ​​"DIVINE"، واحتفالًا بالذكرى السنوية العشرين لأول ظهور لفرقة Super Junior، يكرم "المسرح الأسطوري" أغاني الفرقة الناجحة على مدار العشرين عامًا الماضية.

من المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز هذا العام على مدار يومين في ملعب كاي تاك في هونج كونج يومي 28 و29 نوفمبر.

