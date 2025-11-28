الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على سيراميكا بهدف نظيف

أهلي 2009 وسيراميكا
أهلي 2009 وسيراميكا
 فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، التي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعبه بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وأحدي الشركات.

مباراة أهلي 2009 وسيراميكا

و جاء هدف الفوز لالأهلي 2009 عن طريق محمد شادي بعدما قابل عرضية مصطفى فرج من الجبهة اليمنى، ليمنح الأهلي الفوز الثاني له، ويرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2009

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك. 

مجموعات بطولة الأهلي تحت 16 عاما

 وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي؛ 

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا. 

المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

 المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

الجريدة الرسمية