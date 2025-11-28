الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

18 حجم الخط

تأهل فريق الخلود إلي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز مثير على الخليج بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة ذاتها.

مباراة الخلود والخليج

وتقدم فريق الخلود مبكرا في الدقيقة الثالثة عبر راميرو إنريكي، قبل أن يعزز ميزياني ماوليدا النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 24، وسط سيطرة واضحة من لاعبي الخلود.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نجح منصور حمزي في تقليص الفارق للخليج بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45+1، إلا أن الخلود نجح في إحراز هدف ثالث عن طريق هتان باهبري في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخلود 3-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد الخليج سريعا للمباراة بهدف سجله صالح العمري في الدقيقة 47.

ورغم الضغط الخليجي لإدراك التعادل، نجح الخلود في توجيه الضربة الحاسمة قبل النهاية بسبع دقائق، حين أحرز جون باكلي الهدف الرابع في الدقيقة 83، فيما سجل شاكيل بيناس الهدف الثالث للخليج في اللحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز، يضمن الخلود العبور إلى نصف نهائي البطولة، مواصلا مشواره المميز في المسابقة.

