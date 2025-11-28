الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجموعة الأهلي، شبيبة القبائل يسقط في فخ التعادل السلبي أمام يانج أفريكانز

شبيبة القبائل
شبيبة القبائل
18 حجم الخط

انتهت مباراة شبيبة القبائل الجزائري مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد شبيبة القبائل ويانج إفريكانز في مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بجانب فريق الجيش الملكي المغربي.

تشكيل شبيبة القبائل أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد إدير حداد

خط الدفاع: فارس نشّاط جعبري - زين الدين بلعيد - محمد رضا حميدي - محمد أمين مداني - باباكار سار

خط الوسط: مهدي بوجمعة - رياض بودبوز - مهدي مرغم

خط الهجوم: أيمن محيوص - لحلو آخريب

تشكيل يانج أفريكانز أمام شبيبة القبائل

حراسة المرمى: جيجي ديارا

خط الدفاع: إبراهيم عبد الله حمد - ديكسون نيكسون جوب - محمد حسين محمد - إسرائيل باتريك مويندا

خط الوسط: ماكسي مبيا نزينجي - مدثر يحيى عباس - ديوك أوجا أبويا

خط الهجوم: برينس مبوميلولو ديوبي - إكوا سيليستين إكوا - باكوم بيدو زوزوا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1-يانج أفريكانز 4 نقاط

2-   الأهلي 3 نقاط 

3- شبيبة القبائل نقطة

4- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبيبة القبائل شبيبة القبائل الجزائري دوري أبطال أفريقيا يانج أفريكانز التنزاني يانج افريكانز

مواد متعلقة

زيزو أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يصل ملعب مولاي الحسن استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

خالد مرتجي يؤازر الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى ملعب مولاي الحسن استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

غدا، استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مبروك عطية

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة (صور)

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

دليلك للتقديم على شقق سكن مصر بالطرح الجديد

إمام عاشور على رأس بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضل الله على عباده بإرسال النبي محمد لهم

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الخازني" أبو الميكانيكا ضحية الحسن بن الهيثم

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية