اختتم مهرجان الخزف والصناعات الحرفية والتراثية اعماله بقرية تونس في الفيوم

اُختتمت اليوم الجمعة بالفيوم فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، الدورة الثانية عشرة، حيث أقيم المهرجان في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري بقرية تونس السياحية بمركز يوسف الصديق.

محتويات وفقرات المهرجان

ضم المهرجان باكيات متنوعة لعرض المنتجات اليدوية، شملت أعمال الخزف والفخار، ومنتجات النخيل والخوص، والسجاد اليدوي، والمشغولات الخشبية، واللوحات الزيتية، والمنتجات الشمعية، ومشغولات التطريز والتريكو، وصناعة الصابون الحيوي، بمشاركة 38 عارضًا من الحرفيين والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة.

فاعليات مهرجان الخزف

وتضمنت فاعليات المهرجان جولات داخل معارض الحرف اليدوية، وفقرات فنية وموسيقية وبدوية، وزيارات لمتحف الكاريكاتير، ومدرسة تعليم صناعة الخزف والفخار، وأبراج الحمام، والخيم البدوية، بالإضافة إلى ورش حيّة لصناعات الخوص والجريد والخزف والفخار والسجاد اليدوي والرسم.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المهرجان يمثل أحد أهم الفعاليات السنوية التي تُبرز الهوية التراثية لقرية تونس، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم لضمان استمرار المهرجان سنويًا، وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية والسياحية التي تزخر بها القرية، بما يعود بالنفع على أبناء الفيوم، وحرفيي قرية تونس بوجه خاص.

