الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التضامن: مشروع الأسر المنتجة يحظى بأولوية في استراتيجية الوزارة

نائب وزير التضامن،
نائب وزير التضامن، فيتو
18 حجم الخط

قالت مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مشروع الأسر المنتجة يحظى بأولوية في استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، لما له من دور محوري في دعم التمكين الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي الأصيل. إنّ الوزارة تعمل على تعزيز أصحاب الحرف بالدعم اللازم وفتح فرص تسويقية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدة أن دعم الصناعات اليدوية هو استثمار في رأس المال البشري، وإحدى آليات  تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك أثناء افتتاح مهرجان تونس الثاني عشر للخزف والصناعات اليدوية.

الفخار خلق فرص عمل جديدة

وأضافت نائبة وزير التضامن الاجتماعي،  بأن صناعة الفخار والخزف في قرية تونس التي بدأت من ورش صغيرة نجحت في خلق العديد من فرص العمل للشباب والنساء، وتحولت إلى مصدر دخل مستدام لمئات الأسر، الأمر الذي ساهم في رفع مكانة القرية على خريطة السياحة الثقافية في مصر.

الاستثمار في التراث والمهرجانات

وتابعت بأن المهرجان يعكس أهمية الاستثمار في التراث والمهارة، معتبرةً أنّ «كل قطعة فنية يتم تشكيلها تحمل هوية وتخلق فرصة عمل وتدعم أسرة كاملة»، مشددة على أنّ هذه الصناعات تُمثل قصة نجاح حقيقية في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة قدرة المجتمع على الإنتاج والتنافس.

بمشاركة 38 عارضًا، محافظ الفيوم يفتتح النسخة الثانية عشرة من مهرجان تونس للخزف

إصابة صائد ثعابين من الفيوم بلدغة كوبرا مصرية

ولفتت إلى أنّ مهرجان تونس يعكس قوة الترابط بين الثقافة والتراث والتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنّ كل قطعة فنية تحمل إبداعًا وابتكارًا، وتفتح آفاقًا للتسويق والتصدير، وتعزز حضور الأسر في الأسواق المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصحاب الحرف التمكين الاقتصادى التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية الصناعات اليدوية تحقيق التنمية المستدامة وزيرة التضامن الاجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية بالدوحة.. يبحث تطورات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية مع قادة قطر وتركيا وإيران وباكستان.. ويستقبل ملك إسبانيا بالقاهرة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

الرئاسة في أسبوع.. رسائل قوية من السيسي لقادة دول عربية وأجنبية والقيادة المركزية الأمريكية.. إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

موناكو وبافوس يتعادلان 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي

منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب

جزر القمر يفوز على اليمن 4-2 بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العرب

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

المزيد
الجريدة الرسمية