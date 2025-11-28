الجمعة 28 نوفمبر 2025
مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

 انتهى الشوط الأول من مباراة شبيبة القبائل الجزائري مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد شبيبة القبائل ويانج إفيكانز في مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بجانب فريق الجيش الملكي المغربي.

 

تشكيل شبيبة القبائل أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد إدير حداد

خط الدفاع: فارس نشّاط جعبري - زين الدين بلعيد - محمد رضا حميدي - محمد أمين مداني - باباكار سار

خط الوسط: مهدي بوجمعة - رياض بودبوز - مهدي مرغم

خط الهجوم: أيمن محيوص - لحلو آخريب

تشكيل يانج أفريكانز أمام شبيبة القبائل

حراسة المرمى: جيجي ديارا

خط الدفاع: إبراهيم عبد الله حمد - ديكسون نيكسون جوب - محمد حسين محمد - إسرائيل باتريك مويندا

خط الوسط: ماكسي مبيا نزينجي - مدثر يحيى عباس - ديوك أوجا أبويا

خط الهجوم: برينس مبوميلولو ديوبي - إكوا سيليستين إكوا - باكوم بيدو زوزوا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط 

2- يانج أفريكانز 3 نقاط

3- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

4- شبيبة القبائل 0 نقاط

