بطولة الأهلي الدولية للناشئين، القلعة الحمراء تخسر أمام روخ لفيف الأوكراني بثنائية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، أمام روخ لفيف الأوكراني بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، التي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعبه بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وأحدي الشركات.

و افتتح أوستروفسكي إليا التسجيل لروخ لفيف، وسجل عبد العزيز خالد هدف التعادل لصالح الأهلي 2009، قبل أن يسجل أوهريك تيمور هدف الفوز للفريق الأوكراني.

مجموعات بطولة الأهلي تحت 16 عاما

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي؛

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

