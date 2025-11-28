الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

خسارة أبو قير وفوز الإنتاج، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الجمعة، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بـ دوري المحترفين موسم 2025-2026.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد الاتصالات 0ـ1

القناة ضد مالية كفر الزيات 3ـ1

مسار ضد أسوان 0ـ0

ديروط ضد الإنتاج الحربي 0ـ1

طنطا ضد لافيينا 1ـ1

بترول أسيوط ضد الترسانة 1ـ0

بلدية المحلة ضد الداخلية 1ـ1

المنصورة ضد راية 1ـ1

فيما تقام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي بالجولة ذاتها يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

