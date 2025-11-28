منتخب الشابات يتأهل لنهائي شمال أفريقيا بعد فوز كاسح على ليبيا 12-0

18 حجم الخط

حقق منتخب مصر للشابات فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي (12 – 0) في المباراة التي جمعت الطرفين على ستاد نادي الملعب التونسي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا.

أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق ’ كاميلا أبوسيف في الدقائق 3 ’ 9 ’ 31 وفاطمة الزهراء محمد في الدقيقتين 12 ’ 37 وجوانا جورج في الدقيقتين 13 ’ 29 وفرح المهدي وحبيبة عصام ومنى فكري وأشرقت عادل وسارة خالد في الدقائق 15’ 26 ’ 2 + 40 ’ 56 و65.

بهذا الفوز الكبير رفع فريق المدربة أميرة يوسف رصيده إلى 6 نقاط ضمنت له صدارة المجموعة والتأهل للمباراة النهائية في انتظار ختام منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والجزائر والأردن.

تشميل منتخب مصر للشابات أمام ليبيا

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا بقيادة أميرة يوسف أعلن عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ مواجهة منتخب ليبيا في الجولة الثانية لبطولة شمال أفريقيا للشابات في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم (الجمعة) على ستاد نادي الملعب التونسي.

وبدء منتخب مصر المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي:

كنزي مجدي – جنة أحمد – حبيبة أشرف – سلمى كرم – حنين زكي– فاطمة الزهراء محمد – كاميلا أبو سيف – جوانا جورج– فرح المهدي – حبيبة عصام – أشرقت عادل

- رودينا عبد الرسول - حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – منة عزت - نغم النجار.

