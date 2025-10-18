بدءا من اليوم، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه القبلي

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي، اليوم السبت.

وتقرر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 18 / 10 / 2025 تعديل ميعاد قطار 722 (تحيا مصر) أسيوط / سوهاج ليقوم الساعة 15:20 بدلًا من الساعة 14:05 طبقًا للجدول المرفق.

وكذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 / 11 / 2025 سيتم تعديل ميعاد قطار 930 (ثانية فاخرة) القاهرة / أسيوط ليقوم الساعة 06:30 بدلًا من الساعة 08:30، مع إضافة مقرر وقوف بمحطة بنى سويف طبقًا للجدول المرفق، بالإضافة إلى تعديل ميعاد قطار 978 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسيوط ليقوم الساعة 06:45 بدلًا من الساعة 06:30 طبقًا للجدول المرفق، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى 1006 – 974 طبقًا للجداول المرفقة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الركاب، ويُواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حديثة ومتطورة.

