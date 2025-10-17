الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية: تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي

السكك الحديدية
السكك الحديدية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلى. 

وتقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 10 / 2025  تعديل ميعاد قطار 722 (تحيا مصر) أسيوط / سوهاج ليقوم الساعة 15:20 بدلًا من الساعة 14:05 طبقًا للجدول المرفق. 

وكذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 / 11 / 2025  سيتم تعديل ميعاد قطار 930 (ثانية فاخرة) القاهرة / أسيوط ليقوم الساعة 06:30 بدلا من الساعة 08:30، مع إضافة مقرر وقوف بمحطة بنى سويف طبقًا للجدول المرفق، بالإضافة إلى تعديل ميعاد قطار 978 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسيوط  ليقوم الساعة 06:45 بدلًا من الساعة 06:30 طبقا للجدول المرفق، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى 1006 – 974  طبقًا للجداول المرفقة. 

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الركاب، ويُواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حديثة ومتطورة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد القومية لسكك حديد مصر بني سويف الوجه القبلي السكة الحديد

مواد متعلقة

بداية من اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط طنطا ومنوف والزقازيق

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

الهيئة القومية للأنفاق تحسم مصير أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط، اعرف المواعيد

بحثا عن فرص التعاون، رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا استثماريا هولنديا

كامل الوزير: إعمار غزة واجب إنساني وأخوي ولسنا ذاهبين للربح بل لدعم الأشقاء

وزير النقل والصناعة: المعرض الدولي يفتح مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

تعديلات على تشغيل بعض القطارات بداية من الغد، تعرف عليها

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية