النقل: مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة السادسة على التوالي

وزير النقل
وزير النقل
 أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، عن نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتا من إجمالي 171 دولة لها حق التصويت ليمثل هذا الفوز السادس على التوالي وال23 منذ انضمامه مصر  للمنظمة.

وأهدى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هذا الفوز الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، مشيرا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية   التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات وتكليلًا لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية مضيفا  ان هذا الفوز الكبير  يجسد  مكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة والعالم، واهميتها في مجال النقل البحري والتجارة العالمية معربا عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت  مصر صوتها في هذه الانتخابات الهامة

كما أكد الوزير أن تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري، وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر ووجود قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ماتشهده مصر من تطور كبير في كافة الموانئ البحرية المصرية بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس فقط مركزًا بحريًا عالميًا هامًا، بل شريكًا قويًا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته.

الجريدة الرسمية