السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارات جديدة الإثنين

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطارات جديدة، على خط المنصورة بلقاس والعكس، وذلك بعربات "تحيا مصر"، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 / 9 / 2025، حيث سيتم تشغيل قطارات أرقام ( 432 / 433 - 429  / 430 -  436 / 437- 435 / 434 - 440 / 441 - 443 / 444) ما بين المنصورة وبلقاس والعكس بعربات تحيا مصر وطبقًا للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارات أرقام (566 – 61 – 489 – 68 – 37) طبقًا للجداول المرفقة. 

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

