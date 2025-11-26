لدعم الفريق، أبوريدة يحضر مران منتخب مصر بكأس العرب ويجتمع بالجهاز الفني

18 حجم الخط

منتخب مصر، حضر هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مران منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بالدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وعقد اجتماعًا مع الجهاز الفني واللاعبين لرفع معنوياتهم قبل انطلاق منافسات البطولة.

أبو ريدة يدعم لاعبي منتخب مصر

وأبدى أبوريدة ثقته الكاملة في المدير الفني وجهازه المعاون وجميع اللاعبين المختارين لتمثيل المنتخب، مؤكدًا أن الاتحاد يقف خلف الفريق بكل قوة ويدعم مسيرته في المنافسات العربية.

وطالب رئيس الاتحاد اللاعبين ببذل أقصى جهد داخل الملعب، وتقديم أداء يليق باسم وتاريخ الكرة المصرية، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الشعب المصري.

وحضر المران كل من وليد درويش ومحمد أبو حسين، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

