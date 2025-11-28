الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

كايزر تشيفز يحشد جماهيره لمباراة الزمالك

كايزر تشيفز
كايزر تشيفز
يجهز نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لحشد أكبر عدد من جماهيره في مباراته ضد نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، دعا النادي الجنوب أفريقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى حفل غنائي ضخم.

وقال كايزر تشيفز عبر صفحته: "نحن نرتقي بمتعة يوم المباراة إلى المستوى التالي، المغنية ماخادزي ستشعل أجواء استاد نيو بيتر موكابا يوم السبت".

أضاف: "استعدوا لتجربة لا تنسى قبل مواجهة نادي الزمالك في هذه المباراة القارية الحاسمة".

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، تنطلق في تمام الثالثة عصر غد السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.
 

‭ ‬الزمالك ازمة كايزر تشيفز الزمالك ضد كايزر تشيفز

