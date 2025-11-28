منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

18 حجم الخط

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري لمباراة زيسكو يونايتد

محمود حمدي لحراسة المرمى.

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، أحمد أيمن منصور لخط الظهر.

بونور موجيشا، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

وتضم دكة البدلاء كلا من: عصام ثروت، عمرو سعداوي، أحمد علي عامر، كريم بامبو، ميدو جابر، محمد الشامي، ايدو كينجسلي والثنائي الناشئ محمود أشرف، أحمد شرف.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا بمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية

مباراة زيسكو ضد المصري

وفاز المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب كايزر تشيفز بنتيجة 2-1.

وخسر زيسكو من الزمالك بهدف دون رد.

مباراة زيسكو والمصري

وتذاع مباراة زيسكو والمصري على قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة القارية.

مباراة زيسكو والمصري

وسيرتدي المصري الطقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق زيسكو الطاقم البرتقالي ويرتدي حارسه اللون الأزرق.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

المصري 3 نقاط

الزمالك 3 نقاط

زيسكو بدون نقاط

كايزر تشيفز بدون نقاط

