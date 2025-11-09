الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركة تعيينات جديدة بعدد من شركات القطاع

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو
في إطار حرص وزارة البترول  علي دعم المواقع القيادية بالكفاءات والخبرات المتميزة، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء،أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات جديدة.
وشملت الحركة تعيين الكيمائي علاء الدين عبدالفتاح رمضان رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

كما شملت الحركة تعيين المهندس حمدي حسين الجارم رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي.

كما تم تعيين الكيمائي محمد زكريا حامد الأفندي رئيسا لمجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

مكي وتحديث الخطة القومية للبتروكيماويات 


وأعرب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن خالص شكره وتقديره للمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، الأسبق.

وثمن الوزير جهود المهندس إبراهيم مكي طوال فترة توليه المسئولية في تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، وإطلاق حزمة من المشروعات التي تمثل نموذجًا حقيقيًا لتعظيم القيمة المضافة وزيادة الإنتاج المحلي، وتسهم في توطين صناعة العديد من المنتجات بدلًا من استيرادها، إلى جانب المشروعات الخضراء ذات المردود البيئي والاقتصادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد البناء على ما تحقق من إنجازات واستكمال المشروعات الطموحة.

وأشاد الوزير بإسهامات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تحت قيادة المهندس إبراهيم مكي في تطوير وتوسعة المجمعات الصناعية القائمة مثل موبكو وإيلاب والبتروكيماويات المصرية.

الجريدة الرسمية