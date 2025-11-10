وزير البترول يشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي

18 حجم الخط

يشارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة عدد من وزراء الحكومة ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

وشهدت فعاليات المنتدي الذي أقيم برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة وزارية بعنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون".

زيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية

وخلال الجلسة، أكد وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة في قطاعي الطاقة والتعدين.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال البترول والغاز، يجري تعظيم الاستفادة منها لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مؤكدًا علي توافر فرص كبيرة وواعدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في الدول العربية الشقيقة في هذا الصدد، خاصة وأن مصر بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

مشروع سوميد والتعاون المصري الخليجي

واضاف أن مشروع سوميد يمثل رمز كبير للتعاون العربي في هذا الإطار، مشيرًا إلي اطلاق التعاون مع إمارة الفجيرة بالامارات العربية المتحدة لإقامة مركز لتداول المنتجات البترولية علي البحر المتوسط.

وأشار الوزير إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الوزارة بنجاح لتشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة أنشطة الاستكشاف ورفع إنتاج الغاز والبترول.

وأكد أن الشركات العربية الشقيقة تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول المصري، منها شركة مبادلة الإماراتية، وقطر للطاقة التي تتوسع في مناطق الاستكشاف بالبحر المتوسط، ودراجون أويل الإماراتية التي تعمل منتجًا رئيسيا في خليج السويس، وكوفبيك الكويتية.

كما أوضح الوزير أن قطاع التعدين شهد مؤخرا خطوات تشريعية جديدة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وبالتوازي نعمل علي تشجيع الاستثمار في إقامة صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة بالاستفادة من مصادر الخام التعدينية المتوفرة في مصر والبنية التحتية القوية.

كما أكد أن مصر مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص العربي في مشروعات الاستثمار التي تخلق قيمة اقتصادية مضافة وخاصة قطاع البتروكيماويات لافتا إلى نموذج التعاون الناجح حاليا في مجمعي موبكو وأبوقير للأسمدة.

ودعا الوزير إلي زيادة الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية العاملة خارج مصر مثل إنبي وبتروجت والحفر المصرية وصان مصر والحديثة للحفر وغيرها، مؤكدا علي إمكانية تعظيم دور هذه الشركات الحالي في دول الخليج ، نظرًا لما تمتلكه من خبرات متميزة وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى في الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ولفت الوزير إلي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل نموذجا للتكامل في مشروعات الطاقة، وأن برامج كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء في مواقع قطاع البترول تفتح آفاقًا أمام شركات القطاع الخاص في الدول العربية للتعاون في هذه المجالات.

يشار إلى أن وكلاء اول وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية يشاركون بالمنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الدول العربية لعرض فرص ومقومات زيادة الاستثمار وتنفيذ مشروعات مشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.