وزير البترول: حوافز الاستثمار انعكست إيجابا على زيادة الإنتاج

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بدء باكورة إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس في البحر المتوسط، بعد ربط أولى آبار الحقل بالشبكة القومية للغاز بعد نتائج اختبار إنتاجية تقترب من 45 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة كايرون انرجي.

وأوضح الوزير أنه جار الإسراع في ربط بئرين جديدين لرفع إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يوميًا مطلع العام الجديد.

زيادة إنتاج الغاز تدريجيا وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية

وأشار الوزير إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع البترول بالتعاون مع شركاؤه لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، من خلال تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية التي تبنتها الوزارة وانعكس مردودها بوضوح على معدلات الإنتاج.

كما أشاد بالتزام شريك الاستثمار شركة كايرون انرجي وتعاونها المتنامي في تنفيذ المشروع.

مشروع تنمية وإنتاج حقل غرب البرلس

يشار إلى أن مشروع تنمية وإنتاج حقل غرب البرلس يمثل نموذجًا للعمل التكاملي والإستثمار الأمثل لقدرات شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبري، وضمت منظومة العمل شركات الحديثة للحفر وخدمات البترول البحرية PMS وبتروجت وإنبي وبيكو للخدمات البترولية والتي ساهمت جميعها في إطلاق باكورة إنتاج الحقل، كما يتم نقل الغاز إلى تسهيلات المعالجة المتاحة من خلال شركة البرلس للغاز، بما عزز الاستفادة من طاقات البنية التحتية المتاحة وأسهم في خفض التكلفة.

