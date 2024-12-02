التجاعيد شبح يطارد الفتيات عقب عمر الأربعين حيث تزداد فى الظهور مع التقدم فى العمر ما يؤثر على مظهر البشرة وبالتالى يؤثر على مظهر صاحبتها.

والتجاعيد يمكن تأخير ظهورها من خلال ترطيب البشرة يوميا للحفاظ على مرونتها ونضارتها ورطوبتها، وذلك من خلال الترطيب اليومى العميق والاهتمام الجيد بالبشرة.

وصفة طبيعية لشد تجاعيد الوجه

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب البشرة وشد تجاعيد الوجه.

المكونات:-

ملعقة صغيرة كريم بانثينول

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

ملعقة صغيرة جل صبار

3 قطرات من فيتامين E

طريقة التحضير:-

في وعاء نظيف، اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

قومي بتنظيف بشرتك جيدًا بإستخدام غسول مناسب وتجفيفها بلطف.

ضعي كمية مناسبة من الخليط على وجهك ودلكي بلطف بحركات دائرية تصاعدية لمدة 2-3 دقائق.

اتركي المزيج على البشرة لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي هذا القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لترطيب البشرة وشد تجاعيد الوجه

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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