الجمعة 28 نوفمبر 2025
تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم بـ غسل 50 مليون جنيه

قررت النيابة العامة استدعاء الضابط مجري التحريات بشأن تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بتهمة ارتكاب جرائم غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بـمحافظة القاهرة.

القبض على عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات  عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضي الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهمين  بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخليةلمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية.

