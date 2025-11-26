الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة البترول تشارك في أسبوع الكويت السادس عشر بالقاهرة

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو
18 حجم الخط
ads

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في فعاليات أسبوع الكويت السادس عشر، الذي يُقام في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال جناح خاص ضمن معرض الشركات المصرية والكويتية.

ضم الجناح كل من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت»، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، وشركة الحفر المصرية، وشركة خدمات البترول البحرية PMS، والشركة الحديثة للحفر.

 

مشاركة 80 جهة تمثل الصناعة والبترول والغاز الطبيعي 

ويشهد الأسبوع الكويتي في مصر مشاركة أكثر من 80 جهة من البلدين تمثل قطاعات الصناعة والبترول والغاز الطبيعي والطاقة والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، حيث يُعد هذا الأسبوع أحد أكبر الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تُنظم سنويًا بهدف تعزيز أواصر التعاون بين مصر والكويت.

تبادل الخبرات في مجالات البترول والغاز والتعدين

وتأتي مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في أسبوع الكويت السادس عشر بالقاهرة في إطار حرصها على دعم التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات البترول والغاز والتعدين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات العاملة بقطاع الطاقة في المنطقة، حيث شهد التعاون المصري–الكويتي في مجال البترول والغاز تطورًا مستمرًا، وتوسعت استثمارات الشركات الكويتية في مصر مثل الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وشركة Kuwait Energy، بالإضافة إلى تميز الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول بالكويت، ومنها شركة إنبي وشركة الحفر المصرية، والشركة الحديثة للحفر، وغيرها من الشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استكشافات البترول البترول والثروة المعدنية التعاون بين مصر والكويت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الشركات المصرية الشركات الكويتية دكتور مصطفى مدبولى خدمات البترول البحرية مصر والكويت

مواد متعلقة

إنبي تفوز بجائزة MEED العالمية عن مشروع حقل شمال صفا

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

مباحثات مصرية بريطانية في مجالي البترول والتعدين

كشف غازي جديد بالصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا

هيئة البترول تحبط عمليات بيع 400 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء

البترول تحقق في واقعة سقوط برج أحد أجهزة الحفر بالصحراء الغربية

وزير البترول يبحث مع وزير الشئون البحرية اليوناني التعاون في مشروعات الطاقة ونقل الغاز

البترول تتابع إجراءات الأمن والسلامة بمجمع موبكو للأسمدة في دمياط

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية