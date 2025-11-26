وزارة البترول تشارك في أسبوع الكويت السادس عشر بالقاهرة

18 حجم الخط

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في فعاليات أسبوع الكويت السادس عشر، الذي يُقام في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال جناح خاص ضمن معرض الشركات المصرية والكويتية.

ضم الجناح كل من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت»، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، وشركة الحفر المصرية، وشركة خدمات البترول البحرية PMS، والشركة الحديثة للحفر.

مشاركة 80 جهة تمثل الصناعة والبترول والغاز الطبيعي

ويشهد الأسبوع الكويتي في مصر مشاركة أكثر من 80 جهة من البلدين تمثل قطاعات الصناعة والبترول والغاز الطبيعي والطاقة والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، حيث يُعد هذا الأسبوع أحد أكبر الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تُنظم سنويًا بهدف تعزيز أواصر التعاون بين مصر والكويت.

تبادل الخبرات في مجالات البترول والغاز والتعدين

وتأتي مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في أسبوع الكويت السادس عشر بالقاهرة في إطار حرصها على دعم التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات البترول والغاز والتعدين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات العاملة بقطاع الطاقة في المنطقة، حيث شهد التعاون المصري–الكويتي في مجال البترول والغاز تطورًا مستمرًا، وتوسعت استثمارات الشركات الكويتية في مصر مثل الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وشركة Kuwait Energy، بالإضافة إلى تميز الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول بالكويت، ومنها شركة إنبي وشركة الحفر المصرية، والشركة الحديثة للحفر، وغيرها من الشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.