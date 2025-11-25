الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
إنبي تفوز بجائزة MEED العالمية عن مشروع حقل شمال صفا

شركة إنبي
حصدت شركة إنبي جائزة أفضل مشروع لعام 2025 في مجال الطاقة على مستوى جمهورية مصر العربية - للعام الرابع على التوالي - من مؤسسة Middle East Economic Digest (MEED) المتخصصة في متابعة مشروعات وأخبار منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن أعمالها في مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري لصالح شركة بترول خليج السويس "جابكو".

جاء الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي “MEED Projects Awards 2025” في  دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

افضل 6 مشروعات في مجال الطاقة 

وجدير بالذكر أن شركة إنبي تواجدت في قائمة أفضل 6 مشروعات في مجال الطاقة على مستوى الشرق الأوسط تميزت بالإبداع التكنولوجي، والتميز الهندسي، والابتكار والاستدامة، ويأتي ذلك بعد منافسة قوية مع أكثر من 360 مشاركة ملهمة في 17 فئة متنوعة، مما يضع الشركة جنبًا إلى جنب مع كبرى شركات الـEPC العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

 مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري

ويجسد مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري نموذجًا متقدمًا في تنفيذ المشروعات البحرية في قطاع البترول المصري، حيث تضم المنصة البحرية 9 آبار: 4 آبار لإنتاج الزيت، وبئرين لحقن المياه، و3 آبار مستقبلية. 

ويتم نقل إنتاج الزيت إلى منصة رمضان 6 البحرية عبر خطوط أنابيب بحرية بقطر 12 بوصة وطول 10 كم، بينما يتم حقن المياه عبر خط أنابيب بقطر 8 بوصات وطول 11 كم من منصة 10 يوليو البحرية.

ويسهم المشروع في تعظيم الاستفادة من احتياطيات تفوق 100 مليون برميل، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج، ويعكس في الوقت ذاته ريادة شركة إنبي في تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وابتكار ومسؤولية بيئية.

وأشادت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود جميع فرق العمل في شركة إنبي، موجهة الشكر لهم على هذا الإنجاز الذي يعكس التزامها الدائم بالتميز والابتكار، ويرسخ مكانتها كشركة رائدة في مجالات الهندسة والإنشاءات في قطاع الطاقة.

