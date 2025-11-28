الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

توروب يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مباراة الجيش الملكي

توروب
توروب
يعقد ييس توروب المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك الى ملعب مولاي الحسن استعدادا لمواجهة الجيش الملكي الليلة حيث تشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وإعلان تشكيل الاهلي الرسمي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي مع الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي مع الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

من جانبه حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، على إهداء درع وعلم النادي للسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب خلال تواجده بمقر إقامة بعثة الفريق.

وقدم قنديل الشكر للسفارة المصرية على الجهود التي قامت بها منذ وصول بعثة الأهلي للمغرب، وحرصها على توفير كافة احتياجات البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما وجه السفير أحمد نهاد عبد اللطيف الشكر إلى رئيس بعثة الأهلي، معربًا عن سعادته بتواجد الفريق في المغرب، ومؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

